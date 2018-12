NVIDIA sconta Shield TV in vista delle festività natalizie

In vista delle festività natalizie, NVIDIA ha lanciato una ghiotta promozione su due bundle di SHIELD TV, il set-top-box basato su Android TV che può fare anche da console per il gaming.

A partire da oggi, fino al 25 dicembre, il bundle SHIELD TV con telecomando può essere acquistato con uno sconto di 35 euro, mentre il bundle SHIELD TV con telecomando e controller (gaming edition) con uno sconto di 40 euro.

NVIDIA SHIELD TV (con telecomando) è disponibile a 164 euro su NVIDIA Store online, Amazon.it e presso Mediaworld;

è disponibile a 164 euro su NVIDIA Store online, Amazon.it e presso Mediaworld; NVIDIA SHIELD TV (con telecomando e controller di gioco) è disponibile a 189 euro su NVIDIA Store Online, Amazon.it e presso Mediaworld

Si tratta indubbiamente di un'occasione da non perdere per tutti gli interessati che aspettavano un calo di prezzo per acquistare uno dei due dispositivi di NVIDIA. Come specificato, le offerte saranno attive fino al giorno di Natale.