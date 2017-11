Nvidia: sconti fino al 75% sui giochi Shield in occasione del Black Friday

: Per chi gioca suil Black Friday inizia prima, infatti, da oggi fino a Lunedì 27 Novembre, i possessori di NVIDIA Shield avranno la possibilità di accedere a incredibili sconti su oltre 30 titoli tra i più famosi.

Chi pensa di scendere in strada per misurarsi con i demoni di Doom 3: BFG Edition, su SHIELD potrà farlo al meglio, poiché gira in modalità nativa e per l'occasione sarà scontato di oltre il 75%. Chi desidera attraversare la Terra di Mezzo alla ricerca dell'unico anello in grado di dominare tutti gli altri, potrà invece optare per LEGO Il Signore degli Anelli, che in streaming su GeForce sarà disponibile scontato del 75%.

Tra gli altri emozionanti giochi in grado di regalare ore e ore di divertimento ci sono anche: Tomb Raider, Mad Max, Ultimate Chicken Horse e Batman Arkham Knight. L'elenco completo dei giochi in promozione è disponibile a questo link.

Giochi Geforce Now

Batman Arkham Knight – 66%

LEGO Batman 3 – 75%

LEGO Hobbit – 75%

LEGO Jurassic World – 75%

LEGO Marvel Super Heroes – 75%

LEGO Marvel Avengers – 66%

LEGO Star Wars: The Force Awakens – 66%

LEGO Lord of the Rings – 75%

Mad Max – 75%

Dead Island Riptide Definitive Edition – 70%

Dead Island Definitive Edition – 70%

Homefront: The Revolution – 75%

Metro 2033 Redux – 75%

Metro Last Light Redux – 75%

Risen 3: Titan Lords – 75%

Sacred 3 – 75%

Saints Row Gat out of Hell – 75%

Giochi Android

Tomb Raider 2013 – 75%

Cluster Truck – 75%

Contrast – 50%

Doom 3: BFG Edition – 75%

GoNNer – 70%

Q*bert Rebooted – 75%

Q.U.B.E. – 75%

Parallax – 75%

Pavilion – 75%

Pix the Cat – 75%

Stikbold! – 75%

Super Meat Boy – 75%

Super Slam Dunk Touchdown – 66%

The Final Station – 75%

Ultimate Chicken Horse – 50%

Cosa ne pensate di questi sconti? Approfitterete dell'iniziativa di NVIDIA per fare nuovi acquisti?