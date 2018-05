Nvidia Shield Experience Upgrade 7.0 è adesso disponibile per il download

A partire da oggi NVIDIA renderà disponibile Shield Experience Upgrade 7.0 per tutti i dispositivi Nvidia Shield TV. Questo importante aggiornamento mette a disposizione una nuova home che, per la prima volta in assoluto su uno streamer multimediale, offre in un'unica schermata i programmi TV preferiti, i film, la musica, i giochi e le app.

Se il contenuto è in diretta TV, video on demand oppure se il film è salvato localmente, la nuova interfaccia utente vi permetterà di visualizzarlo sulla home senza la necessità di dover aprire l'app per cercarlo. La nuova home è anche facilmente personalizzabile per consentire di avere sempre ciò che si desidera a portata di mano. Trovare i contenuti preferiti non è mai stato così semplice!

- App preferite: per scegliere le app e metterle in ordine. Basta tenere premuto il pulsante di selezione su un'app per spostarla. Per accedere a tutte le tue app, invece, basta tenere premuto il pulsante Home o selezionare l'icona rossa della app;

- Play Next: per continuare la visione di serie TV, film e giochi da dove si era interrotto. Per aggiungere contenuti a Play Next, occorre navigare fino al contenuto desiderato e tenere premuto il pulsante di selezione;

- Canali: per scoprire nuovi contenuti con le app preferite, scegliere i canali, il loro ordine, spostarli, e/o rimuoverli.

Per ulteriori informazioni su Shield Experience Upgrade 7.0, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.