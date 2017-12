NVIDIA Shield festeggia il Natale con oltre 100 giochi scontati fino al 90%

Il periodo delle feste può diventare davvero stressante tra preparativi e incombenze di vario genere.....cosa c'è di meglio che staccare per un po' giocando con i propri titoli preferiti? L'unica cosa che può rendere ancora più invitante questa prospettiva è quella di poterli acquistare a prezzi davvero vantaggiosi.

Tutti gli appassionati di videogiochi saranno lieti di sapere che, da oggi e fino al 26 Dicembre, oltre 100 titoli per NVIDIA Shield TV, tra Android e GeForce NOW, saranno in offerta con sconti fino al 90%, tra cui giochi molto apprezzati come Alto’s Adventure, Yooka-Laylee, Grim Fandango, Metal Gear Solid 3 e molti altri.

L'iniziativa, denominata Shield TV Holiday Game, include proposte che soddisfano tutti i gusti e tra cui giochi di 2K, Double Fine, Jackbox, Konami, Rising Star, Telltale e Zen Studios. E per chi è ancora alla ricerca di un regalo dell'ultimo minuto per sé o i propri cari, ricordiamo che fino al 24 Dicembre è possibile acquistare il modello base di Shield TV con lo sconto del 20%, quindi, a 159 euro al pubblico (compreso telecomando).