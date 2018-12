NVIDIA Shield TV Experience 7.2: arriva il supporto Dolby Atmos per le serie Amazon

NVIDIA Shield TV continua a migliorarsi e da oggi la compagnia ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento Shield Experience Upgrade 7.2 che porta in dote tante novità e migliorie tecniche.

NVIDIA Shield Experience Upgrade 7.2 porta con se le seguenti novità:

Sistema audio in Dolby Atmos per Amazon Prime Video

A partire da oggi titoli originali Amazon come Jack Ryan si potranno guardare con il coinvolgente suono surround Dolby Atmos

Audio Surround 5.1 per YouTube: Shield sarà il primo sistema di stream video casalingo a riprodurre YouTube con audio in Surround 5.1

D’ora in poi saranno disponibili nuove impostazioni rapide personalizzabili (Impostazioni> Sistema> Personalizza impostazioni rapide)

Nuovo supporto per SMBv3 quando si installa l'archiviazione di rete (NAS o PC) su SHIELD

Tutti gli ultimi aggiornamenti di sicurezza Android

Ricordiamo che in occasione del Natale 2018 NVIDIA Shield è in vendita a prezzo ridotto, con uno sconto fino a 40 euro sul prezzo di listino in base al modello acquistato.