: Per festeggiare il Natale e rendereancora più interessante come strenna per tutta la famiglia,lancia un'imperdibile promozione natalizia, attualmente in corso presso tutti i principali negozi fisici e online.

Da oggi e fino al prossimo 24 Dicembre, infatti, sarà possibile acquistare Shield TV più telecomando al prezzo di 159 Euro, anziché 199 Euro, consentendo, quindi, di portarsi a casa con lo sconto del 20% un regalo in grado di assicurare intrattenimento con serie TV, film e molto altro in streaming 4K HDR, nonché la possibilità di giocare con numerosi titoli come su una console.