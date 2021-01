NVIDIA Shield: l'update 8.2.2 aggiunge il supporto per DualSense e nuovo controller Xbox

NVIDIA ha pubblicato l'aggiornamento 8.2.2 per i dispositivi della famiglia Shield, questo update di sistema include il supporto per il DualSense e per il nuovo controller Xbox oltre all'aggiunta di nuovi giochi in catalogo tra cui Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion di Ubisoft.

Collega i controller per console di nuova generazione al tuo SHIELD e divertiti con i giochi Android o GeForce NOW con il tuo controller preferito. Per iniziare, avvia l'associazione Bluetooth su SHIELD e avvia la modalità di associazione sul controller.

DualSense: tieni premuta il pulsante PlayStation e Share/Clip fino a quando la luce non lampeggia.

Controller Xbox Serie X/S: tieni premuto il pulsante di associazione fino a quando il pulsante Xbox non lampeggia.

Tra le altre novità, l'aggiunta delle patch di sicurezza Android di dicembre 2020 e migliorie al controller IR del volume su Shield Remote 2019 con ricevitori Denon, oltre a correzioni e risoluzione di bug e problemi tecnici minori con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la stabilità generale durante l'uso di giochi e applicazioni. NVIDIA Shield supporta i sistemi di automazione domestica Control4, infine debuttano nuovi giochi come Cyberpunk 2077, Destiny 2 Oltre La Luce, Assassin's Creed Valhalla, Among Us, Watch Dogs Legion e Stickman Skate Battle.