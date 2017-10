NVIDIA Shield: al via i saldi di Halloween

ha ideato un'iniziativa per festeggiare l'avvicinarsi di Halloween insieme a tutti i possessori di, che potranno acquistare per alcuni giorni diversi giochi "" a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Da oggi 27 Ottobre e fino alla sera di Halloween (31 Ottobre), 12 giochi tra quelli acquistabili su GeForce NOW e i titoli Android saranno disponibili su Shield con sconti fino all' 80%.

GeForce NOW

Deadlight Director's Cut (sconto 80%)

The Guest (sconto 66.60%)

Outlast 1 (sconto 75%)

Outlast 2 (sconto 40%)

Android

Whispering Willows (sconto 50%)

Doom 3 BFG Edition (sconto 50%)

Resident Evil 5 (sconto 50%)

The Final Station (sconto 50%)

Killing Floor Calamity (sconto 50%)

Haunt the House: Terrortown (sconto 50%)

Burn Zombie Burn (sconto 50%)

Space Hulk (sconto 50%)

I giocatori avranno, quindi, tanti motivi diversi per approfittare di questa spaventosa iniziativa....che sia per girovagare in un hotel mostruoso con The Guest o per scoprire cosa ha trasformato le persone in creature aggressive e spiacevoli con Resident Evil 5.