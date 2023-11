Nvidia svela i nuovi giochi che accolgono il supporto DLSS, Reflex e Game Ready

NVIDIA DLSS si è evoluto nel corso degli anni e ora questa tecnologia è diventata una parte importante dei giochi per PC più recenti. Dopo Call of Duty Modern Warfare 3 e Like a Dragon Gaiden, la cerchia è destinata ad allargarsi.

NVidia ha rivelato quali sono da questa settimana i giochi che supportano la tecnologia DLSS per migliorare le prestazioni, dal DLSS 2 Super Resolution fino al nuovo DLSS 3 Frame Generation per i possessori di GeForce RTX serie 40. Tra questi abbiamo Starfield, il cui aggiornamento beta su Steam consente di attivare DLSS 3, DLAA e Reflex (qui potete trovare anche un video-confronto fra Nvidia DLSS e AMD FSR in Starfield).

Per gli appassionati di fantascienza, costruzione di città e giochi di strategia, Desynced riceverà un aggiornamento il 16 novembre che aggiunge il supporto DLSS 3 al gioco. Sulla base dei benchmark NVIDIA che utilizzano la modalità 'Performance' DLSS in 4K, i miglioramenti delle prestazioni sono nell'ordine di 2,2X.

Un altro titolo con supporto DLSS 2 Super Resolution e DLSS 3 è il DLC Remnant II: The Awakened King, che migliora notevolmente le prestazioni del gioco quando si abilitano le tecnologie RTX di NVIDIA. Con DLSS 2 abilitato, è possibile osservare un aumento di 3,5 volte in media quando si gioca con le impostazioni massime in 4K.

Altri giochi ancora sono Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, in cui dal 17 di novembre saranno attivi DLAA e DLSS 2, e The Lord of the Rings: Return to Moria, che supporta DLSS 2 con GeForce RTX con prestazioni fino a 2,5 volte superiori a 4K.