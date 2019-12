NVIDIA e Tencent annunciano START, il loro servizio di cloud gaming

Google Stadia ha fatto scuola: dalla sua presentazione, sono stati in molti a credere che il futuro del gaming sarebbero stati il cloud e lo streaming, tanto che anche Sony e Microsoft si sono dati da fare per potenziare i loro servizi (Sony ha rivoluzionato PlayStation Now, ad esempio).

Se davvero sarà così, per il momento ancora non possiamo dirlo (qui intanto trovate la nostra recensione di Google Stadia), ma di sicuro sempre più aziende stanno cercando di ritagliarsi la loro fetta di quel mercato. Adesso si aggiungono anche NVIDIA e Tencent, che hanno annunciato una partnership per lanciare START, il loro servizio di cloud gaming.

Stando a quanto dichiarato, START renderà accessibili titoli tripla A su praticamente tutti i dispositivi, dovunque e in ogni momento, e Tencent intende conquistare milioni di giocatori con la sua piattaforma che è attualmente in fase di test.

Jeff Fisher, senior vice president di NVIDIA, ha detto: "Come una delle piattaforme leader per lo sviluppo e pubblicazione di videogiochi, Tencent Games sicuramente offrirà un cloud gaming eccezionale. Combinando la sua piattaforma con la tecnologia delle GPU NVIDIA, offriremo un'esperienza eccellente ai giocatori di tutto il mondo", a cui ha fatto eco Steve Ma, di Tencent.

Insomma, anche i due colossi della tecnologia scenderanno in campo. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal cloud gaming secondo NVIDIA e Tencent?