NVIDIA: The Day Before ed altri 9 giochi riceveranno il supporto al DLSS

Interessanti novità dal CES 2022: NVIDIA annuncia che 10 giochi riceveranno il supporto al DLSS e/o alle RTX, mentre per sette titoli verrà implementata la tecnologia Reflex. In questo modo i titoli interessati potranno raggiungere su PC la loro massima espressione in termini di resa visiva.

Ecco quali sono i titoli che beneficeranno delle tecnologie NVIDIA:

The Day Before - Includerà il DLSS e tre diversi effetti ray tracing: occlusione ambientale, riflessi e illuminazione globale. Confermato anche il supporto a RTXGI. Disponibile al lancio attraverso GeForce NOW.

Tra gli altri giochi che godranno dei benefici di NVIDIA Reflex troviamo infine God of War in arrivo su PC a gennaio 2022, GRIT, Read or Not e iRacing. Nel frattempo NVIDIA ha presentato le RTX 3080 TI e 3070 TI per notebook top di gamma.