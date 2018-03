NVIDIA: tutte le novità annunciate alla Game Developers Conference di San Francisco

In occasione delle, che si tiene questa settimana a San Franciso,annuncia la sua nuovae diverse novità per GeForce Experience, Ansel, Highlights e molto altro. Di seguito, tutte le novità annunciate alla fiera.

La tecnologia NVIDIA RTX realizza il sogno del rendering cinematografico in tempo reale

Decenni di lavoro sugli algoritmi e sulle GPU fanno fare oggi un deciso balzo in avanti alla computer grafica. NVIDIA annuncia oggi NVIDIA RTX, una tecnologia Ray Tracing, che mette a disposizione dei creatori di contenuti e degli sviluppatori di giochi, il rendering di livello cinematografico in tempo reale. NVIDIA RTX è il prodotto di circa 10 anni di studi e progressi negli algoritmi per la computer grafica e nelle architetture delle GPU.

Demo alla GDC

Leader di mercato, quali 4A Games, Epic, Remedy Entertainment e Unity, stanno avvalendosi della tecnologia NVIDIA RTX per le loro dimostrazioni in occasione della Game Developers Conference, mostrando come il Ray Tracing in tempo reale consenta di offrire una grafica straordinariamente realistica per i giochi di prossima uscita. Inoltre, visto che la tecnologia RTX supporta Microsoft DirectX Raytracing, i vantaggi saranno a beneficio di tutti gli utilizzatori di Windows nel mondo.

GameWorks per Ray Tracing

Per consentire agli sviluppatori di giochi di beneficiare al meglio di questa opportunità, NVIDIA ha annunciato che il Software Development Kit (SDK) NVIDIA GameWorks integrerà anche un modulo Ray-Tracing denoise.

Supporto alla nuova API di Microsoft DirectX Raytracing (DXR)

Per poter offrire il supporto Ray Tracing attraverso diverse interfacce, NVIDIA ha lavorato a stretto gomito con Microsoft per consentire pieno supporto di RTX alle applicazioni che utilizzano la nuova API DirectX Raytracing (DXR) di Microsoft.

Considerata da tempo la miglior soluzione per la generazione di luci, riflessi e ombre realistiche, la tecnologia Ray Tracing assicura un livello di realismo bel oltre quello che è possibile ottenere con le tradizionali tecniche di rendering.

Quattro nuovi titoli integrano NVIDIA Highlights

Call of Duty WWII e Tekken 7 supportano da oggi Highlights, cui si aggiungeranno a breve ulteriori due titoli, Dying Light Bad Blood ed Escape from Tarkov.

SDK pubblico per NVIDIA Highlights

Da oggi sarà molto più semplice per gli sviluppatori integrare NVIDIA Highlights nei loro giochi. Highlights è oramai molto famoso tra gli sviluppatori, perché consente ai giocatori di creare materiale perfetto per essere condiviso sui social e il nuovo SDK per NVIDIA Highlights consentirà proprio di integrare questa tecnologia in modo molto più veloce.

NVIDIA Ansel ha da oggi una galleria d'arte online per i giocatori

NVIDIA ha deciso di lanciare una galleria d'arte digitale denominata, ShotwithGeForce.com, dove i giocatori possono caricare e condividere i loro migliori scatti in-game realizzati con NVIDIA Ansel.

NVIDIA Ansel a breve sarà integrato su Star Wars Battlefront II

Dal prossimo 21 Marzo sarà possibile effettuare fantastici scatti in-game con NVIDIA Ansel nell'ambito della modalità Arcade di Star Wars Battlefront II.

Sarà possibile poi caricare anche questi scatti nella galleria Shot With GeForce e condividerli tramite Facebook e/o Twitter, taggando @NVIDIAGeForce e con l'hashtag #SHOTWITHGEFORCE per provare a vincere numerosi gadget.

Nuova modalità Salva come GIF disponibile per GeForce Experience

La versione 3.13.1 di GeForce Experience introduce la possibilità di salvare i video di ShadowPlay Highlights in formato GIF.