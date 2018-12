NVIDIA dà il via agli sconti natalizi sui giochi per Shield TV

In occasione delle festività natalizie, NVIDIA ha lanciato i saldi dedicati ai giochi per il suo set-top-box Shield TV. A partire da oggi fino al 26 dicembre, sarà possibile trovare molti fra i tuoi titoli preferiti in vendita con sconti fino al 66%.

Divertiti con gli amici giocando a Jackbox Party Pack 5, scatenati nelle avventurati di Oddworld: New 'n' Tasty!, cerca di ottenere i punteggi migliori in Snowboard Party: World Tour Pro o forgia il tuo destino con Teslagrad. È il periodo più bello dell'anno!

E se non hai ancora scelto un regalo di Natale, fino al 25 dicembre SHIELD TV - con e senza controller - sarà in vendita con sconti fino a 40€.