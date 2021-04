Nvidia vuole superare il DualSense di PS5: in sviluppo un'IA per il feedback aptico

Il successo di PlayStation 5 e del suo controller, il DualSense, sta facendo riflettere altre aziende sull'eventuale possibilità di implementare funzionalità come i grilletti adattivi e il feedback aptico. A tal proposito, sembra che Nvidia sia interessata alla seconda delle feature citate.

La celebre azienda produttrice di schede video e non solo sembra essere infatti al lavoro su una particolare intelligenza artificiale grazie alla quale l'utilizzo del feedback aptico potrebbe essere molto più semplice da implementare per gli sviluppatori e rendere al tempo stesso l'esperienza più immersiva per i giocatori. Alcuni programmatori dell'azienda hanno infatti dato il via ad un progetto che ha come scopo quello di creare un'IA la quale, attraverso il machine learning, può trasformare le azioni a schermo in impulsi da inviare alle periferiche di controllo come ad esempio i classici controller e fare in modo che si attivi il feedback aptico in maniera molto precisa. Il brevetto Nvidia potrebbe essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi e funzionerebbe sfruttando la potenza di calcolo di processori e schede video di ultima generazione.

Insomma, si tratta di un'idea da non sottovalutare che potrebbe avere dei risvolti molto interessanti in futuro, semplificando il lavoro dei team di sviluppo meno esperti che dovrebbero altrimenti investire tempo e denaro nell'implementazione di funzionalità aggiuntive di questo tipo.