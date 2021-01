NZXT crea la sneaker con dentro un PC che monta una Nvidia RTX 3080

Grazie ad una collaborazione con il celebre produttore di hardware per PC NZXT, Artifact Studios ha realizzato il prototipo di un computer da gaming con tanto di GPU Nvidia all'interno di una sneaker.

Come potete vedere nel filmato che trovate nel tweet dell'azienda in calce alla notizia, si tratta di una vera e propria scarpa da ginnastica modificata per ospitare tutti i componenti di un PC adatto al gaming. Nella parte esterna possiamo infatti vedere una versione modificata della Nvidia GeForce RTX 3080 Founder Edition montata al posto del tacco e raffreddata dal sistema di raffreddamento a liquido all-in-one NZXT Kraken, il cui schermo permette anche di mostrare un breve filmato (in questo caso a tema Dragon Ball). Per quello che riguarda i colori, il gruppo di tecnici e artisti si è ispirato al case NZXT H710, del quale riprende il viola, il bianco e il nero. La parte interna della sneaker ospita invece una piccola scheda madre con i banchi di RAM e la CPU (il modello non è stato svelato) anche in questo caso raffreddata da un NZXT Kraken.

Quello che potete vedere in video è chiaramente un prototipo e difficilmente verrà messo in vendita, ma non è da escludere che un'accoglienza particolarmente positiva da parte del pubblico possa spingere la celebre azienda a produrne delle repliche in edizione limitata.

A proposito di schede video di nuova generazione, avete già letto l'elenco con tutti i nuovi giochi che supportano Ray Tracing, DLSS e Reflex?