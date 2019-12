L'obiettivo di Ninja? Essere ricordato come il più grande giocatore di sempre

Durante un recente podcast, Tyler "Ninja" Blevins ha ammesso di voler essere ricordato come uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, se non il numero uno in assoluto, pur ammettendo come questa definizione sia al giorno d'oggi ben poco chiara.

"Voglio essere ricordato come uno dei più grandi gamer di sempre, se non il migliore in assoluto. Tuttavia riconosco che questo potrebbe non accedere, visto che non è semplice dare un senso alla definizione. Comprende aspetti legati allo streaming, ai giochi, oppure all'eSport? Difficile dirlo."

Obiettivo ambizioso ma probabilmente difficile da raggiungere, Ninja ha infatti ammesso di essere concentrato sul suo lavoro di streamer e questo inevitabilmente gli toglie tempo prezioso per giocare o per allenarsi in vista di tornei e competizioni ai quali ha smesso di partecipare da tempo per non trascurare la famiglia e le sue attività principali.

Ninja sarà protagonista di una Graphic Novel e il suo agente sta cercando di procacciare ruoli in show televisivi, telefilm e film per il grande schermo. Da quando ha lasciato Twitch, Ninja è diventato testimonial di Adidas ed ha stretto accordi per la produzione di merchandising come peluche, diari e agente scolastiche, cercando così di espandere la sua popolarità oltre il settore gaming.