Obsidian presenta Grounded, nuova esclusiva Microsoft per Xbox One e PC!

Microsoft aveva promesso l'annuncio di nuovi giochi, e così è stato. Durante la puntata speciale di Inside Xbox all'X019, Obsidian ha annunciato Grounded, survival adventure per Xbox One e PC Windows 10 in uscita tramite il programma Xbox Game Preview durante la primavera del 2020.

Primo titolo realizzato in esclusiva dopo l'acquisizione da parte della casa di Redmond, Grounded è descritto come un gioco di sopravvivenza in prima persona cooperativo. Nei panni di un ragazzo rimpicciolitosi alle dimensioni di una formica, sarete chiamati a sopravvivere nel pericoloso micro-mondo di un cortile di periferia, da soli oppure in compagnia di altri tre amici. Mentre progredirete nelle missioni della storia o esplorerete gli angoli più remoti delle ambientazioni, dovrete acquisire materiali per costruire una base, e oggetti indispensabili per la sopravvivenza come la rugiada per placare la sete o un guscio di ghianda da utilizzare come scudo per difendersi da creature ben più grosse e poco amichevoli.

Attualmente sta tenendo impegnati circa 15 sviluppatori, ovvero il 10% dell'intera forza lavoro di Obsidian Entertainment. Stando a quanto dichiarato da Matt Booty, CVP di Xbox Game Studios, Grounded si trovava già in via di sviluppo quando Obsidian è stata acquisita da Microsoft. Il lancio è previsto nel corso della primavera del 2020 su Xbox One e PC (via Microsoft Store e Steam) nell'ambito del programma Xbox Game Preview che, analogamente all'Accesso Anticipato dello store di Valve, permette agli sviluppatori di pubblicare un titolo mentre lo sviluppo è ancora in corso. Verrà immediatamente reso disponibile anche in Xbox Game Pass per console e PC, diventando quindi il primo gioco in Preview ad essere lanciato nel servizio in abbonamento.