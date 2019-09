Obisidian, la prima esclusiva Xbox potrebbe essere un RPG in prima persona

Com'è ormai ben noto a tutti gli appasionati, il rinomato studio di Obsidian Entertainment, responsabile tra gli altri di Fallout New Vegas e Pilars of Eternity, è stato acquisito da Microsoft ed è entrato far parte della scuderia degli Xbox Game Studios.

Ciò significa che, dopo la pubblicazione del sempre più vicino The Outer Worlds, la software house si concentrerà in esclusiva sulle piattaforme della casa di Redmond, ovvero PC e Xbox One. Al momento non è nota l'identità del prossimo progetto, ma grazie a ben undici nuovi annunci di lavoro apparsi su Linkedin possiamo tracciare un identikit provvisorio. Tanto per cominciare, ai futuri impiegati è richiesta familiarità con il potente Unreal Engine 4, e in più di un annuncio di lavoro viene specificato che si tratta di un grande RPG, suggerendo che potrebbero esserci alti valori produttivi in gioco. Il Combat Designer dovrà lavorare ad un sistema di combattimento che pone "una forte enfasi sugli scontri in mischia in prima persona". La stessa figura lavorativa dovrà concentrarsi anche sui combattimenti a distanza, e lavorare a stretto contatto con gli animatori per integrare animazioni in terza persona, probabilmente per mettere in risalto alcune azioni in combattimento. Lo stesso Combat Designer dovrà inoltre integrare nell'azione di gioco statistiche per equipaggiamenti e personaggi, il che non stupisce affatto trattandosi di un RPG.

Il Lightning Artist, invece, dovrà mettere a punto un sistema d'illuminazione complesso al servizio di un ciclo giorno/notte, mentre all'User Interface Artist spetterà il compito di realizzare un'interfaccia utente innovativa. Al Network Programmer e al Network Programmer sono inoltre richieste competenze con il multigiocatore online, lasciando intendere che il titolo potrebbe includere anche funzionalità di questo tipo.

Ci teniamo a precisare che non è ancora stato annunciato nulla in via ufficiale. Il progetto in questione, inoltre, ha tutta l'aria di trovarsi ancora in uno stadio embrionale, quindi molte cose potrebbero cambiare. Il team è ora concentrato sulla pubblicazione di The Outer Worlds, prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 25 ottobre.