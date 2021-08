Oblivion era una droga per James McAvoy: la soluzione fu drastica

Sebbene sia Skyrim il più popolare della serie Bethesda, anche The Elder Scrolls IV: Oblivion ha stregato i giocatori e tra gli appassionati del titolo troviamo anche James McAvoy, attore che di recente ha condiviso un divertente aneddoto.

L'attore, conosciuto principalmente per aver interpretato il giovane Professor Xavier nelle pellicole dedicate agli X-Men, ha dichiarato di essere stato da sempre non solo un grande appassionato di giochi di ruolo, ma anche della serie The Legend of Zelda e Secret of Mana. Viste e considerate le sue preferenze in termini videoludici, l'uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion lo ha catturato al punto da trasformarsi in una vera e propria dipendenza che l'ha messo in seria difficoltà col lavoro. Quando il titolo Bethesda arrivo sul mercato, McAvoy era alle prese con il film "Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro", nel quale interpretava l'interesse amoroso di Anne Hathaway.

McAvoy racconta di come trascorresse gran parte del suo tempo immerso nelle terre di Tamriel, al punto da non dormire o imparare le battute per il successivo giorno lavorativo. Una volta ha addirittura giocato così tanto da non rendersi conto di aver trascorso l'intera notte sul gioco e che nel giro di 10 minuti sarebbero passati a prenderlo per tornare sul set. È così che l'uomo ha preso una decisione drastica: distruggere il disco di Oblivion posizionandolo su un fornello a gas e guardando la sua lenta distruzione. A rendere l'aneddoto ancor più bizzarro è il fatto che nel giro di qualche anno avrebbe preso il posto di Patrick Stewart, voce dell'Imperatore Uriel Septim in Oblivion, nei film sugli X-Men.

Sembra però che la passione di McAvoy sia viva ancora oggi, sebbene l'attore trascorra molto meno tempo in compagnia dei videogiochi. Stando alle sue parole, negli ultimi tempi è solito fare qualche partita in Call of Duty Warzone, battle royale che l'ha aiutato a restare in contatto con gli amici durante il lockdown.