Oblivion vs Morrowind vs Skyrim: qual è il miglior gioco di The Elder Scrolls?

The Elder Scrolls è senza dubbio una delle saghe di videogiochi più elogiata nel mondo: i risultati di capolavori quali The Elder Scrolls V Skyrim sono ben noti ai più e milioni di persone stanno aspettando novità su The Elder Scrolls 6 (ma l'attesa sembra lunga, mettetevi comodi). Nel frattempo ci siamo chiesti: qual è il miglior The Elder Scrolls di sempre tra Morrowind, Oblivion e Skyrim?

Per scoprirlo abbiamo usato Metacritic, che restituisce la seguente top 3:

The Elder Scrolls III Morrowind – 87/100

La votazione di 87/100 per Morrowind porta il terzo capitolo della serie al terzo posto della classifica. Il gradino più basso del podio è quindi tutto del progetto che ai tempi – parliamo dell’ormai lontano 2002 – venne diretto dal noto Todd Howard. Il titolo ambientato nell’isola di Vvardenfell è ricordato da molti come una delle più iconiche avventure del panorama “The Elder Scrolls-iano”, complice il responso alquanto positivo della platea videoludica.

The Elder Scrolls IV Oblivion – 94/100

Il secondo posto è tutto di Oblivion: il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls è, senza dubbio, uno dei più amati dei giocatori, come si evince anche dall’altissimo punteggio di 94/100 che ne sancisce la grandezza anche a quasi vent’anni di distanza dalla sua pubblicazione. La penultima iterazione principale della serie ha permesso a milioni di giocatori di varcare le soglie di un mondo fantastico sotto tantissimi aspetti, complice la libertà ruolistica che amplificava il senso di avventura e di esplorazione che è tutt’oggi capace di far rivivere tali emozioni.

The Elder Scrolls V Skyrim – 96/100

Arriviamo quindi al primo posto della classifica dedicata alla nota serie Bethesda di grande spessore. The Elder Scrolls V Skyrim, con il suo altisonante 96/100, si aggiudica il gradino più alto del podio nelle esperienze GDR che hanno caratterizzato tutta Tamriel. Non a caso, però, parliamo di un gioco il cui successo è scolpito negli annali: The Elder Scrolls V Skyrim è ancora un titolo giocato in tutto il mondoda decine di milioni di persone, complice la mole di mod che ne amplia le meraviglie che la regione di Skyrim ha da regalare nelle centinaia di ore che comporranno il cammino di tutti gli utenti nella terra dei draghi, degli urli e dei Sangue di Drago.