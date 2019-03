Observation rimosso da Steam: su PC sarà esclusiva Epic Games Store

Anche se è stato annunciato durante l'evento State of Play di PlayStation, il nuovo Observation di No Code e Devolver Digital è previsto in uscita pure su PC. Il publisher ha confermato che la versione Personal Computer debutterà in esclusiva temporanea su Epic Games Store.

Al momento dell'annuncio, su Steam era comparsa la pagina ufficiale di Observation, lasciando intendere che la versione PC del gioco sarebbe arrivata sulla piattaforma digitale di Valve. A distanza di poche ore, tuttavia, la pagina è stata rimossa misteriosamente, senza fornire alcuna spiegazione.

Interrogata sull'accaduto, Devolver Digital ha confermato che la versione PC del titolo debutterà in esclusiva temporanea su Epic Games Store. Il periodo di esclusività avrà una durata di un anno, passato il quale potremo vedere Observation anche su altre piattaforme digitali come Steam.

Ricordiamo che Observation si presenta come il nuovo thriller sci-fi sviluppato da No Code, lo stesso team dietro Stories Untold. Nel gioco saremo chiamati a scoprire cosa è accaduto alla dottoressa Emma Fisher e al suo equipaggio attraverso gli occhi di S.A.M., l'intelligenza artificiale della stazione spaziale sulla quale sono ambientate le vicende. Nello specifico dovremo assistere i sopravvissuti gestendo i sistemi elettronici della stazione, le porte, le camere e le varie strumentazioni di bordo.

Cosa ne pensate di questa notizia, alla luce del fatto che la politica di Epic sulle esclusive non durerà per sempre, come confermato dalla stessa casa di Fortnite?