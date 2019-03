Observation: trailer e data d'uscita del thriller sci-fi di Devolver Digital

Nel corso del PlayStation State of Play andato in onda pochi minuti fa, Devolver Digital ha mostrato un nuovo trailer di Observation, thriller sci-fi sviluppato da No Code e annunciato lo scorso mese di ottobre.

Per l'occasione, la compagnia ha anche svelato che il titolo verrà pubblicato su PlayStation 4 il prossimo 21 maggio. In Observation, i giocatori saranno chiamati a scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e al suo equipaggio attraverso gli occhi di S.A.M., l'intelligenza artificiale della stazione spaziale sulla quale sono ambientate le vicende. I giocatori, nello specifico, dovranno prendere il controllo S.A.M. e assistere i sopravvissuti gestendo i sistemi elettronici della stazione, le porte, le camere e strumenti vari.

Il trailer pubblicato quest'oggi fornisce un assaggio della storia, ci presenta Emma Fisher e mostra qualche stralcio di gameplay. Prima di lasciarvi alla visione del filmato che trovate in apertura di notizia, segnaliamo che Observation verrà pubblicato in primavera anche su PC, sebbene non sia ancora nota la data di lancio per quest'ultima piattaforma.