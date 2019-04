Observation: la Video Anteprima del nuovo gioco Devolver Digital, provato in esclusiva italiana

Observation, nuovo progetto di No Code pubblicato da Devolver Digital, si propone di raccogliere e massimizzare l’estetica, il gameplay e lo storytelling, permettendoci di vestire i panni di un personaggio non convenzionale in una situazione decisamente anomala.

Mostrato al pubblico per la prima volta in occasione del primo episodio dello showcase di casa Sony, Playstation State of Play, il gioco si presenta infatti come un thriller fantascientifico dall'incipit decisamente intrigante. La nuova produzione degli autori dell'acclamato Stories Untold porrà infatti i videogiocatori nei panni di un'Intelligenza Artificiale di una stazione spaziale, che, in seguito ad un misterioso incidente, assumerà coscienza di sè.



Quest'ultima risponde al nome di SAM (System Administration and Maintenance) ed è sostanzialmente incarnata nella totalità della stazione. Per questa ragione, il team di sviluppo ha profuso notevole impegno della ricreazione degli ambienti della stessa, ispirandosi anche alla struttura della Stazione Spaziale internazionale. La nostra AI dovrà far fronte ai misteriosi eventi narrati in Observation collaborando con Emma Fisher, unica componente dell'equipaggio rimasto raggiungibile. In esclusiva italiana, Everyeye è dunque volata a Glasgow, per approfondire la conoscenza di questo titolo. In apertura alla news trovate dunque la nostra videoanteprima: vi auguriamo una buona visione!

Come annunciato dal primo Trailer di Observation, il gioco sarà distribuita da Devolver Digital su Playstation 4 in data 21 maggio. Il gioco sarà inoltre reso disponibile anche per gli utenti PC, in qualità di esclusiva Epic Game Store.