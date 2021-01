Observer 2 su PS5 e Xbox Series X: oltre The Medium, Bloober Team già al lavoro?

La prossima produzione firmata da Bloober Team sarà l'atteso The Medium, esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X|S in arrivo il prossimo giovedì 28 gennaio 2021.

Mentre si avvicina il momento di vestire i panni della sensitiva Marianne per esplorare il mondo reale e il reame spirituale, la software house sembra già pronta a guardare al futuro. Nel corso di una recente intervista, il Lead Designer Wojciech Piejko ha infatti offerto un potenziale teaser sul prossimo progetto di Bloober Team. Interrogato in merito dalla redazione di VG24/7, lo sviluppatore ha formulato un risposta alquanto sibillina.



"Non si può mai dire... - ha esordito Plejko - Si tratta sempre di un 'okay, quindi adesso che cosa facciamo?' Magari Observer 2, o forse...ce lo chiediamo costantemente. Quindi non teniamo chiusa nessuna porta, ma per ora possiamo dire soltanto che dietro a quelle porte ci sarà dell'oscurità". Dopo il recente ritorno di Observer su next gen con la pubblicazione di Observer System Redux per PlayStation 5 e Xbox Series X, il riferimento ad un possibile sequel non è certo passato inosservato. Che si sia trattato di un'operazione volta ad aprire la strada ad un sequel già in lavorazione?

In attesa di saperne di più, non resta che attendere l'ormai imminente pubblicazione della recensione di The Medium.