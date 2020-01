Observer 2 è in sviluppo? Lo suggerisce il teaser del Bloober Team

Superate le contraddizioni del progetto di Blair Witch, gli sviluppatori del Bloober Team pubblicano il teaser del loro prossimo titolo: il setting sci-fi del video suggerisce il ritorno della proprietà intellettuale di Observer.

Le ambientazioni futuristiche che si intravedono nel teaser "Incoming Call" ci allontanano infatti dagli scenari di Layers of Fear e dalla foresta maledetta di Blair Witch, consigliandoci di ritornare nella dimensione horror di Observer per prepararci a quello che, con tutta probabilità, sarà il sequel del gioco lanciato nel 2017 su PC, PS4 e Xbox One per poi approdare nel 2019 su Nintendo Switch.

A chi si avvicina solo adesso a questa IP, ricordiamo che il primo atto di Observer ha visto per protagonista Daniel Lazarski, un detective neutrale di una Cracovia cyberpunk dell'anno 2084 chiamato a indagare su degli efferati crimini attraverso l'hacking delle menti dei sospettati.

La decodifica del codice presente all'interno del nuovo teaser del Bloober Team restituisce il nome della Chiron Corporation, la stessa multinazionale di cui fa parte il figlio del protagonista del primo Observer, da qui il "leggero sospetto" che dietro a questa iniziativa lanciata dagli autori di Bloober possa nascondersi proprio l'annuncio imminente del sequel. In attesa di ulteriori riscontri da parte degli sviluppatori polacchi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Observer.