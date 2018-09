Observer annunciato per Nintendo Switch con un trailer

Blooper Team ha annunciato che Observer, titolo già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dall'estate dello scorso anno, verrà pubblicato anche su Nintendo Switch. La data di lancio non è stata comunicata.

Per chi non lo sapesse, Observer è un horror cyberpunk destinato a un pubblico adulto ricco di contenuti disturbanti. Il gioco, ambientato nella Cracovia dell'anno 2084, ha per protagonista Daniel Lazarski, un detective neutrale conosciuto come "l'osservatore" e membro di un'unità di polizia finanziata da una corporazione, il cui scopo è hackerare e invadere le menti dei sospettati.

Il viaggio della squallida classe C della città polacca inizia quando Daniel riceve un misterioso messaggio dal figlio, un ingegnere di alto livello della Chiron Corporation. Nel corso delle indagini sarà costretto ad hackerare le menti dei criminali e delle loro vittime alla ricerca di indizi, che lo porterà a rivivere le loro paure più profonde.

Il team, purtroppo, non ha fornito una finestra di lancio, pertanto mentre di scriviamo non è chiaro se il titolo arriverà su Switch entro l'anno oppure se sarà necessario attendere il prossimo. Intanto, vi consigliamo di leggere la recensione di Observer che trovate tra le nostre pagine per farvi un'idea ancora più precisa sulla produzione.