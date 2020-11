Observer System Redux: 20% di gameplay in più e ray tracing, ecco tutte le novità

Gli sviluppatori del Bloober Team si preparano a lanciare diversi giochi sulle nuove console Xbox Series X e PS5. Tra questi c'è Observer: System Redux, la versione next-gen dell'investigativo in salsa cyberpunk uscito nel 2017.

In una lunga intervista concessa ai colleghi di Wccftech, il Project Manager Szymon Erdmanski ha parlato delle novità che accompagneranno Observer: System Redux, spaziando dalle implementazioni grafiche alle aggiunte in termini di gameplay. Proprio riguardo a questo secondo punto lo sviluppatore ha confermato la presenza di molti contenuti aggiuntivi e ha sottolineato che il gioco offrirà circa il 20% di gameplay in più rispetto alla versione current-gen. Il lavoro svolto dal nostro detective è stato infatti arricchito con nuove tipologie di sfide che si aggiungeranno alle tipiche indagini basate sul dialogo: capiterà quindi di decrittare alcuni computer o di aggiustare circuiti danneggiati prima di accedere all'indagine vera e propria.

Parlando dell'aspetto grafico il Project Manager si è concentrato sulla presenza del ray tracing che andrà ad incidere soprattutto sull'occlusione ambientale e sui riflessi, con dettagli e sfumature che potranno essere diverse in base all'hardware di riferimento. Buone notizie per i futuri possessori di PS5: Observer: System Redux utilizzerà le funzionalità avanzate del DualSense.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Observer: System Redux uscirà il 10 novembre su PC e Xbox Series X/S per poi arrivare il 19 novembre su PlayStation 5.