Observer System Redux: 20 minuti di gameplay dalla versione PS5

Dopo aver regalato su Epic Store Blair Witch agli appassionati di giochi horror, il Bloober Team rituffa i cultori di thriller sci-fi nel futuro distopico di Observer System Redux con una lunga video dimostrazione tratta dalla versione PlayStation 5 di questa remaster per PC e console nextgen.

I venti minuti scarsi di scene di gameplay proposti dagli sviluppatori polacchi ci permettono di saggiare la qualità grafica e ludica della versione PS5 di questa avventura investigativa con visuale in prima persona. A chi si avvicina solo adesso a Observer e conta di recuperarlo al lancio delle nuove console di Sony e Microsoft, ricordiamo che il titolo è ambientato in una Cracovia futuristica del 2084 dominata dalla violenza e dall'anarchia.

Il compito degli utenti è quello di interpretare Daniel Lazarski, un detective in grado di hackerare le menti dei sospettati per andare alla ricerca di indizi e di prove che gli consentano di venire a capo di efferati omicidi. La versione System Redux vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria, oltre a delle aggiunte tra illuminazione in Ray Tracing, texture maggiormente definite, personaggi ricreati con animazioni più evolute, degli effetti particellari e di illuminazione più curati, ambientazioni con tantissimi elementi poligonali inediti e un aumento della risoluzione su console.

Il lancio di Observer System Redux è previsto il 10 novembre su PC e Xbox Series X|S, mentre per la versione PS5 ci sarà da attendere sino al 19 novembre. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nuovo video sulle caratteristiche nextgen di Observer System Redux.