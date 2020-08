Observer: System Redux arriva anche su PC, la demo è disponibile su Steam

In concomitanza con l'Opening Night Live della Gamescom 2020, Bloober Team ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Observer: System Redux, versione next-gen del gioco in dirittura d'arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X, anche su PC tramite Steam.

Per celebrare l'annuncio, il team di sviluppo ha pubblicato anche una demo gratuita del gioco che permette di farsi un'idea di come sarà il comparto grafico della versione definitiva. Questa demo include infatti tutte le migliorie tecniche ad eccezione del Ray Tracing, il quale verrà implementato solo all'uscita del gioco, prevista nel periodo natalizio sia sulle console next-gen che sul client Valve.

Ecco di seguito i requisiti di sistema della versione PC del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7/10 - 64 bit

Processore: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1050 3 GB / Radeon RX 560 4 GB (risoluzione 1280x720)

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 16 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 11.0

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 - 64 bit

Processore: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 6 GB/ Radeon RX 590 (risoluzione 1920x1080 a 60 fotogrammi al secondo)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 16 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 12.0

Per scaricare la demo non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale del gioco su Steam e cliccare sul tasto verde con su scritto "Scarica", così da avviare il download. Vi ricordiamo inoltre che chiunque effettuerà il preorder del gioco potrà approfittare dello sconto del 10% e acquistare il titolo al prezzo di 22,49 euro.