Observer System Redux: Bloober Team annuncia la Remaster dell'horror per console nextgen

Gli sviluppatori del Bloober Team presentano ufficialmente Observer System Redux, la versione rimasterizzata per console nextgen del loro famoso horror sci-fi.

Con il teaser trailer che preannuncia la pubblicazione imminente del primo video di Observer System Redux, gli autori polacchi smentiscono i rumor sullo sviluppo del sequel di Observer circolati in rete da inizio 2020 proprio in funzione dei criptici indizi lanciati dal team social del team Bloober.

La software house che ha dato forma agli scenari da incubo di Layers of Fear e la foresta maledetta di Blair Witch si appresta perciò a mostrarci le primissime scene di gioco della Remaster nextgen di Observer, presumibilmente nella doppia versione destinata all'utenza di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Per l'occasione, ricordiamo a chi si avvicina solo adesso a Observer che l'opera sci-fi del Bloober Team ci proietta nella distopica Cracovia cyberpunk dell'anno 2084 per farci indossare i panni di Daniel Lazarski, un detective chiamato ad hackerare le menti dei sospettati per venire a capo di diversi casi di omicidio ancora irrisolti. In attesa di ammirare il video di annuncio di Observer System Redux, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Observer a firma di Alessandro Bruni.