Observer System Redux, il cyberpunk terrorizza col DualSense: la video recensione!

Mentre proseguono i lavori su The Medium, Bloober Team propone al pubblico una ricca riedizione di Observer, cupa e distopica avventura calata in un immaginario cyberpunk.

Per accompagnare il lancio delle console di nuova generazione, l'epopea del detective Lazarski, interpretato dal compianto Rutger Hauer, torna dunque a calcare le strade della Cracovia del 2084, per risolvere un misterioso caso di omicidio. Per affrontare un mondo complesso e pericoloso, l'investigatore ha dalla sua parte una serie di espedienti di non poca importanza. Il mondo di Observer: System Redux consente infatti di immergersi nelle menti dei sospettati per indagarne emozioni e ricordi, mentre persino i morti non sembrano poter celare del tutto i propri segreti.



Disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/Xbox Series S, Observer: System Redux sfrutta le funzionalità del DualSense per offrire un'esperienza di gioco più immersiva. Per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'apposita video recensione, che racconta l'esperienza del nostro Giuseppe Arace sul titolo. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Tra le novità di Observer: System Redux rispetto alla versione originale del gioco, figurano un ampliamento della componente narrativa e l'implementazione di un ampio numero di milgiorie tecniche.