Observer System Redux: introdotto il supporto al Ray Tracing su PC e Xbox Series X|S

Dopo aver lanciato The Medium su PC Windows e Xbox Series X|S, la casa di sviluppo polacca di Bloober Team è tornata a lavorare sul suo precedente Observer: System Redux, il survival horror fantascientifico rimasterizzato per le console di nuova generazione.

Come specificato all'interno di un nuovo post pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del gioco, Observer System Redux ha accolto alcune novità di carattere tecnico con l'arrivo della nuova patch distribuita dal team di sviluppo di Cracovia. Come potete leggere più in basso, è stato introdotto il supporto al Ray Tracing per le versioni PC e Xbox Series X|S del titolo (già presente su PlayStation 5, come sottolineato nella nostra Recensione di Observer System Redux per next-gen). Oltre a questo, viene segnalata l'aggiunta dell'opzione dedicata alla risoluzione scalabile, una migliore ottimizzazione dello streaming dell'illuminazione e dei livelli, un miglioramento delle prestazioni, insieme alla correzione di alcuni bug minori segnalati da parte dell'utenza. Approfitterete dell'occasione per tornare a godervi l'horror cyberpunk con la gradita aggiunta del Ray Tracing?

Durante gli scorsi mesi, Bloober Team è tornata a discutere della possibilità di realizzare prima o poi un seguito di Observer, con gli sviluppatori che si dicono incerti sul proprio futuro, ma di certo non hanno chiuso le porte a tale eventualità. Ciò che sappiamo per certo è che gli autori di Layers of Fear e The Medium sono al lavoro su un nuovo titolo horror in collaborazione con un grande publisher, con diversi giocatori che sospettano che la casa polacca stia dando vita ad un nuovo capitolo della serie di Silent Hill.