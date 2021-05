Observer System Redux: Koch Media annuncia l'edizione fisica per PC, PlayStation e Xbox

Oltre alla già disponibile patch Ray Tracing di Observer System Redux, Koch Media conferma che l'avventura sci-fi del Bloober Team arriverà presto su PC e console in un'edizione fisica ricca di contenuti.

Nell'annunciare la commercializzazione della Day One Edition di Observer System Redux, il publisher Koch Media strizza l'occhio ai collezionisti appassionati di esperienze fantascientifiche spiegando che la versione fisica di Observer sarà disponibile dal 16 luglio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e per la prima volta su PS4 e Xbox One.

All'interno della Day One Edition troveranno spazio il gioco originale, un artbook con copertina morbida e la colonna sonora, oltre alle numerose migliorie e aggiunte della versione Redux. La remaster del thriller cyberpunk comprende un gameplay ampliato che include nuove meccaniche di gioco, ulteriori segreti da svelare, dinamiche stealth rivisitate, nuovi interrogatori neurali e una pletora di aggiunte alla grafica e alla qualità dell'esperienza generale.

A chi ci segue, ricordiamo che il titolo è ambientato in una Cracovia futuristica del 2084 dominata dalla violenza e dall'anarchia: il nostro compito è quello di aiutare il detective Daniel Lazarski ad hackerare le menti dei sospettati per ricomporre il complesso puzzle di indizi e ricostruire gli eventi che condurranno il nostro alter-ego a venire a capo dei dasi di omicidio affidatigli dai suoi superiori. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Observer System Redux su PS5.