Observer System Redux, al via i preordini su Amazon a 29,99 euro

L'edizione fisica di Observer System Redux è preordinabile su Amazon in una speciale Day One Edition con contenuti bonus, al prezzo di 29,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, con data di uscita prevista per il 16 luglio.

All'interno di questa particolare edizione, troveremo il gioco in versione disco, un artbook con copertina morbida e la colonna sonora ufficiale.

Per chi non lo conoscesse, il gioco ci mette nei panni del detective Daniel Lazarski, conosciuto come l'Osservatore, in grado di leggere la mente delle persone hackerando i loro pensieri e di sperimentare la realtà aumentata per investigare ciò che lo circonda. Questa edizione remaster gode di un gameplay ampliato con nuove meccaniche di gioco, nuovi segreti da svelare, dinamiche stealth rivisitate, nuovi interrogatori neurali e miglioramenti grafici.

Di seguito i link per preordinare il gioco:

