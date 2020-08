Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X a confronto con le versioni old gen

C'è grande fermento negli uffici di Bloober Team, studio di sviluppo polacco che non intende farsi trovare impreparato al debutto della prossima generazione di console. Oltre ad essere al lavoro sull'interessante The Medium, lo studio sta anche curando Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X.

Questa versione redux altri non è che una versione graficamente potenziata dell'horror psicologico lanciato originariamente nel 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le migliorie tecniche saranno considerevoli, e Bloober Team ha ben pensato di darcene un assaggio pubblicando un trailer che mette a confronto le versioni di vecchia generazione con Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X. Giudicate voi stessi guardandolo in cima a questa notizia.

Questa nuova edizione del gioco promette "ambientazioni davvero immersive", luci volumetriche, illuminazione globale, materiali realistici, personaggi ricreati, nuove animazioni e modelli, oltre all'aggiunta del supporto a Ray-Tracing e High Dynamic Range (HDR). Observer: System Redux verrà pubblicato nel corso delle festività di quest'anno, giusto in tempo per il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.