Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X: previste tante aggiunte alla storia

Dopo aver discusso delle potenzialità del DualSense di PS5 con i giochi horror, il Project Manager del Bloober Team, Szymon Erdmanski, spiega ai microfoni di GamingBolt quali sorprese ci attendono con la storia e i contenuti di Observer System Redux, la riedizione per PS5 e Xbox Series X dell'apprezzato horror sci-fi.

Nel confermare che i lavori sul progetto di System Redux procedono spediti nonostante le difficoltà legate al distanziamento sociale e al ricorso allo Smart Working per l'emergenza Coronavirus, Erdmanski spiega che "il nuovo contenuto della trama si intreccia con gi elementi narrativi che caratterizzano il gioco originario, ma anche se è difficile stabilire la quantità esatta di aggiunte possiamo dire che il titolo dovrebbe essere mediamente più longevo del 20% grazie a queste innovazioni. Ma tutto ciò, ovviamente, dipende sempre dallo stile di gioco adottato da ciascun utente".

Pur senza entrare nel dettaglio delle aggiunte apportate per non mostrare il fianco agli spoiler, il dirigente del Bloober Team sottolinea però come "queste innovazioni vi aiuteranno a comprendere meglio la dura realtà dei vari personaggi e le inquietudini della loro mente. Abbiamo voluto arricchire il mondo di gioco per consentire agli utenti di partecipare a ulteriori indagini, vogliamo che i fan comprendano meglio il punto di vista di protagonisti come Dan Lazarski e la cruda realtà in cui devono lavorare quotidianamente. Siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori un'esperienza così immersiva".

L'uscita di Observer System Redux dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio di PS5 e Xbox Series X, previsto in maniera indicativa per la fine del 2020.