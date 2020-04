Observer System Redux: pubblicato il trailer della remastered per console Next-Gen

Dopo aver presentato ufficialmente Observer System Redux, gli sviluppatori del Bloober Team ci offrono un assaggio delle potenzialità delle console next-gen con un nuovo trailer dedicato alla versione rimasterizzata del famoso horror sci-fi.

Il trailer di Observer System Redux, rigorosamente in 4K e 60 fps, mostra alcune delle nuove funzionalità del gioco conservando l'ossatura cyberpunk in una versione ricostruita e graficamente potenziata per le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X. Il titolo offrirà un gameplay rivisto nonché contenuti inediti della storia principale per attirare i vecchi giocatori e i nuovi che si approcciano al gioco per la prima volta. Observer permetterà di vivere le atmosfere distopiche della Cracovia del 2084 nei panni di Daniel Lazarski, un detective chiamato ad hackerare le menti dei sospettati con l'obbiettivo di risolvere i casi di omicidio non ancora chiusi.

Dopo Layers of Fear e Blair Witch il Bloober Team proverà quindi a stupirci con la versione rimasterizzata di Observer. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Observer System Redux è previsto per le vacanze natalizie del 2020, in contemporanea con l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X.