Observer System Redux, è ufficiale: uscirà al lancio di PS5 e Xbox Series X e S

Con l'apertura della pagina Steam di Observer System Redux, gli autori del Bloober Team confermano l'arrivo della loro remaster nextgen in coincidenza del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

La nuova edizione di Observer per PC e console di prossima generazione darà modo agli sviluppatori polacchi di attingere alla potenza computazionale dei sistemi più moderni e riuscire, così facendo, ad arricchire l'offerta ludica del titolo per renderlo ancora più immersivo.

La versione System Redux di Observer comprenderà infatti delle luci volumetriche, dei modelli poligonali più curati, delle texture maggiormente definite, dei personaggi ricreati con nuove animazioni e l'immancabile supporto all'illuminazione dinamica in Ray Tracing. Qualora foste interessati, eccovi un video confronto con le versioni old gen di Observer.

Le migliorie tecniche apportate da Bloober contribuiranno a elevare l'esperienza ludica degli appassionati, o almeno questa è la promessa degli autori europei che accompagna l'annuncio dell'uscita di Observer System Redux per il 10 novembre su PC e Xbox Series X e S, e per il 19 novembre su PlayStation 5. In calce e in cima alla notizia trovate l'ultimo video che illustra le novità della grafica e delle immagini esplicative, dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate di questo thriller investigativo venato di elementi cyberpunk.