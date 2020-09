Observer System Redux: un video gameplay mostra le caratteristiche next-gen del gioco

Observer System Redux, la versione next-gen del titolo cyberpunk uscito nel 2017, si prepara a fare il proprio esordio sfruttando la potenza aggiuntiva dei moderni PC e delle nuove console. Gli sviluppatori del Bloober Team hanno mostrato i frutti del proprio lavoro in nuovo gameplay.

Il nuovo filmato, concesso ai colleghi di IGN Japan in occasione del Tokyo Games Show, mostra infatti le migliorie tecniche di Observer System Redux con tanto di illuminazione ray tracing, nuovi modelli poligonali, texture più dettagliate e velocità di caricamento superiori. In questa versione il gioco dalle tinte dark cyberpunk porterà in dote tre casi completamente inediti che introdurranno personaggi mai visti le cui storie si intrecceranno con le vite degli inquilini già noti.

Piotr Babieno, CEO del Bloober Team, ha condiviso alcuni dettagli sul filmato di gameplay: "Mentre esplora l'edificio, il protagonista Dan cattura un messaggio criptico sul suo ComPass. Il dispositivo si guasta freneticamente per alcuni secondi, visualizzando solo un semplice - Aiutaci - e un numero. Seguendo questa traccia Dan conoscerà i bassifondi di Cracovia 2048 più di quanto vorrebbe. Sembra che qualcuno nel quartiere si occupi del traffico di esseri umani..."

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Observer System Redux uscirà il prossimo 10 novembre su PC, Xbox Series X e Series S per poi arrivare su PlayStation 5.