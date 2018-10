Obsidian: l'acquisizione di Microsoft è solo questione di tempo, secondo alcune fonti

Vi avevamo già riportato nella giornata di ieri di alcuni rumor secondo i quali Microsoft sarebbe sul punto di acquisire Obisidian Entertainment. A rincarare la dose, giungono ora ulteriori voci che sembrano confermare l'immimente operazione da parte del colosso di Redmond.

Per quanto non ci siano ancora conferme ufficiali, la testata di Kotaku dichiara che l'acquisizione può praticamente darsi per certa. I responsabili di entrambe le compagnie, infatti, sono ottimisti sulla felice conclusione della trattativa, che può darsi al 90% per conclusa. "È una questione di quando, non di se", ha addirittura dichiarato una fonte vicina a Kotaku.

Microsoft, interpellata riguardo alla questione, ha comprensibilmente preferito optare per un no comment, e lo stesso ha fatto Obsidian Entertainment, aggiungendoci anche una punta di ironia: "Purtroppo, non commentiamo rumor o speculazioni, a parte il dire che l'album Rumors dei Fleetwood Mac va ancora forte".

Un'ulteriore fonte ha inoltre dichiarato che Microsoft intende aumentare lo sviluppo di titoli per PC, e da questo punto di vista l'acquisizione di Obisidian, che ricordiamo essere autrice di RPG come Pillars of Eternity e Fallout: New Vegas, avrebbe sicuramente senso. Sembrefebbe questione di giorni, dunque: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante l'X018 che si terrà dal 10 all'11 novembre a Città del Messico.