Obsidian: gli autori di The Outer Worlds discutono dell'acquisizione da parte di Microsoft

Brian Hines di Obsidian è intervenuto sulle pagine di WCCFTech per discutere di The Outer Worlds e illustrare i vantaggi offerti dall'ingresso negli Xbox Game Studios della famosa software house specializzata nello sviluppo di GDR dopo l'acquisizione di Microsoft.

Stando a quanto spiegato dal Senior Designer dell'azienda californiana che ha dato forma agli universi digitali, tra gli altri, di Star Wars Knights of the Old Republic 2, di Alpha Protocol e di Fallout New Vegas, il rapporto tra Obsidian e Microsoft "è più focalizzato sul supporto esterno, non ci sono imposizioni ma ovviamente c'è sempre un processo decisionale a cui bisogna sottostare, non sempre abbiamo carta bianca per fare ciò che vogliamo".

A dispetto degli inevitabili "contrattempi" causati dalla subalternità alle decisioni assunte dalla casa di Redmond, Brian Hines chiarisce che "l'ingresso negli Xbox Game Studios è stato rassicurante per molte persone della nostra squadra, siamo esattamente nel posto in cui volevamo essere perchè ci dedichiamo a progetti che avremmo voluto fare, solo più in grande".

Gli appassionati di videogiochi Obsidian vedranno campeggiare ancora una volta il logo della compagnia americana sui propri TV e monitor a partire dal 25 ottobre, in occasione dell'uscita di The Outer Worlds su PC, PS4 e Xbox One. Dopo la gita tra i bizzarri mondi alieni di Halcyon, cosa ci riserva il futuro? Gli ultimi rumor sembrano caldeggiare l'ipotesi che Obsidian sia già al lavoro su un RPG in prima persona per Xbox Scarlett.