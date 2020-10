Obsidian dà il benvenuto allo scrittore di Mass Effect e Dragon Age Origins

Il "mercato" degli sviluppatori è particolarmente attivo, e non è raro vedere creativi spostarsi da uno studio all'altro dell'industria. Alcuni movimenti, tuttavia, riescono di tanto in tanto a catturare la nostra attenzione, come quello che ha visto protagonista Jay Turner, da questo mese Senior Narrative Designer presso Obsidian Entertainment.

Prima di entrare nello studio californiano, che dal 2018 fa parte della vasta famiglia degli Xbox Game Studios di Microsoft, Turner ha messo la sua penna al servizio di BioWare. Nel corso di sette anni, dal 2004 al 2011, ha ricoperto il ruolo di Editor per Jade Empire e Mass Effect, per poi contribuire alla scrittura di Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre che di alcuni DLC del secondo capitolo come Arrival, Kasumi: Stolen Memory e Zaeed: The Price of Revenge. Ha inoltre scritto i dialoghi e la trama di Dragon Age Origins. Per l'ormai defunta Visceral Games ha invece ricoperto il ruolo di Lead Writer di Army of Two: The Devil Cartel e funto da consulente e correttore per Dead Space 3.

Insomma, un know-how di assoluto valore, che d'ora in avanti metterà al servizio di Obsidian Entertainment, anche se non sappiamo per quale gioco. La software house, ricordiamo, è attualmente impegnato su tre progetti noti: Grounded (gioco di sopravvivenza a misura di formica), il secondo DLC di The Outer Worlds (Assassinio su Eridanos) e il promettente RPG Awoved per Xbox Series X|S e PC. La sua storia professionale, a nostro parere, lo rende particolarmente indicato per uno di questi ultimi due...