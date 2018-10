Obsidian dubita di tornare a lavorare alla serie di Fallout

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, Obsidian si è dichiarata molto dubbiosa sulla possibilità di tornare a lavorare alla serie di Fallout in futuro, nonostante la precedente collaborazione con Bethesda per la realizzazione di Fallout New Vegas.

"Obsidian, c'è la possibilità che torniate a lavorare di nuovo a Fallout? Grazie", domanda un fan su Twitter, ricevendo in risposta dalla software house un'immagine con la scritta "molto dubbioso", come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia.

Nonostante la precedente collaborazione con Bethesda che ha dato alla luce Fallout New Vegas, dunque, sembra improbabile che Obsidian torni a lavorare alla serie post-apocalittica in futuro. Ricordiamo che lo stesso Todd Howard aveva già dichiarato ai microfoni di The Guardian che "difficilmente la saga di Fallout tornerà nelle mani di una software house third party, dal momento che ormai Bethesda può contare su numerosi studi sussidiari in grado di dare il loro contributo ai prossimi capitoli del franchise".

Parlando di Obisidan, inoltre, nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti le voci sulla possibile acquisizione dello studio a opera di Microsoft, eventualità che potrebbe segnare in modo significativo i futuri piani della software house.

Considerando il portfolio di Obsidian, quale nuovo gioco vi piacerebbe vedere dallo studio? Fatecelo sapere nei commenti.