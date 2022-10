Obsidian festeggia i 25 anni di Fallout ma si smarca dal sequel di New Vegas

I ragazzi di Obsidian non potevano esimersi dal partecipare alle celebrazioni per i 25 anni di Fallout, in funzione del forte rapporto che li lega alla serie GDR open world. Il post condiviso sui social dall'azienda californiana sembra offrire delle chiari indicazioni sull'effettivo sviluppo di Fallout New Vegas 2.

La sussidiaria degli Xbox Game Studios si ricollega al video sulla nascita di Fallout per unirsi agli auguri social per il venticinquesimo anniversario dal lancio del capitolo originario della serie. Il tweet condiviso da Obsidian Entertainment ci ricorda inoltre come il primo videogioco di Fallout abbia gettato le "radici di un franchise che ha contribuito a formare noi e un mondo che amiamo così profondamente".

Consapevoli dell'interesse della community per il futuro di Fallout New Vegas e del 'vaso di Pandora' che avrebbero scoperchiato sui social con questo post, i portavoce di Obsidian sottolineano come "prima che qualcuno che lo chieda siamo già abbastanza pieni di impegni in questo momento, quindi no".

Pur senza citare apertamente Fallout New Vegas 2 i ragazzi di Obsidian colgono l'occasione per ribadire di essere al lavoro su altri progetti, basti ricordare l'imminente lancio del thriller medievale Pentiment, l'impegno per il supporto di Grounded dopo il lancio della versione 1.0 e, nel medio-lungo termine, il gioco di ruolo fantasy Avowed e la space opera The Outer Worlds 2.

A voler dar retta al noto giornalista e insider Jeff Grubb, però, Microsoft starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di affidare Fallout New Vegas 2 a inXile, in ragione delle indubbie 'affinità ruolistiche e post-apocalittiche' tra le IP di Wasteland e Fallout.