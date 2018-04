Obsidian: i GDR potrebbero osare di più, ma i fan si oppongo ai cambiamenti

In occasione del Reboot Develop 2018 ospitato in Croazia, Obsidian è salita sul palcoscenico per parlare di giochi di ruolo. Stando alle parole di Josh Sawyer, design director di Pillars of Eternity e Fallout: New Vegas, i GDR potrebbero osare molto di più rispetto a quanto mostrato finora.

"Il pubblico hardcore che ama i GDR è molto tradizionalista. I fan tendono ad opporsi ai cambiamenti. Non voglio esagerare, ma i giochi di ruolo potrebbero osare molto di più rispetto a quanto visto finora. Dovremmo tentare approcci più radicali. Io stesso ho contribuito a creare questa situazione: i due capitoli di Pillars of Eternity sono GDR piuttosto classici.

Ci sono tanti giochi che usano elementi RPG come le statistiche e il sistema di progressione. Allora mi sono chiesto quale sia la vera anima di un gioco di ruolo, il tratto distintivo che lo differenzia dagli altri generi. Secondo me è la possibilità di interpretare un personaggio a tutto tondo, spaziando tra diversi range di personalità possibili e plasmando la storia con le nostre azioni." spiega il design director di Pillars of Eternity e Fallout: New Vegas.

Siete d'accordo con le parole di Josh Sawyer? Ricordiamo inoltre che durante il Reboot Develop 2018 è stato annunciato Stormdivers, il nuovo gioco degli autori di Resogun e Alienation.