Obsidian illustra le differenze ruolistiche tra The Outer Worlds e The Witcher 3

In occasione di un'intervista concessa ai curatori del portale Den of Geek, Tim Cain e Leonard Boyarsky di Obsidian sono tornati a parlare di The Outer Worlds per illustrare i punti di contatto e le principali differenze sul piano ruolistico con uno dei principali esponenti del genere, ossia The Witcher 3.

Affrontando l'argomento per rimanere nella stretta attualità rappresentata dal lancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch, le due menti dietro al progetto di The Outer Worlds e di capolavori action GDR come Fallout New Vegas e Diablo 3 spiegano che "adoriamo The Witcher 3, ma non è un gioco che faremmo anche se vogliamo che le persone smettano di creare titoli come The Witcher. Il fatto è che vogliamo che le persone si rendano conto che ci sono molti giochi che, pur senza avere personaggi predefiniti e una trama principale molto forte, possono essere realizzati in modo diverso e rientrare comunque nel dominio del GDR".

A detta del dinamico duo di autori di Obsidian, di conseguenza, "è possibile che parte del motivo per cui giochi di ruolo come The Outer Worlds stiano diventando sempre più rari può derivare dal fatto che siano eccezionalmente difficili da produrre". Per rimarcare ulteriormente il concetto e riallacciarsi al raffronto tra The Witcher 3 e The Outer Worlds, Boyarsky conclude il suo intervento affermando che "avere un personaggio predefinito come lo è Geralt per la serie di The Witcher, da questo punto di vista, può aiutare a offrire un'esperienza di stampo cinematografico e un eroe dalla personalità specifica con cui è più facile creare momenti drammatici. Realizzare un videogioco di ruolo come quello che stiamo facendo noi, però, rappresenta una sfida ben maggiore".

Il giudizio definitivo sull'operato di Obsidian arriverà il 25 ottobre, in coincidenza del lancio di The Outer Worlds su PC, Xbox One e PlayStation 4, con lancio successivo su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo a un video gameplay con i primi 20 minuti dell'ambiziosa avventura sci-fi tra Fallout e Futurama, oltre alla nostra anteprima di The Outer Worlds a firma di Giuseppe Arace.