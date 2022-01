Obsidian, Josh Sawyer alla ricerca di un animatore 2D: è per Pentiment?

Da tempo si vocifera di un videogioco videogioco in via di sviluppo presso Obisdian Entertainment in aggiunta ai progetti già noti, ossia Grounded, Avowed e The Outer Wilds 2. I rumor parlano di un titolo curato da Josh Sawyer, director di Fallout New Vegas e Pillars of Eternity, conosciuto con il nome di Pentiment (ex Project Missouri).

I ben informati, tra cui prezzemolino Jef Grubb, hanno descritto Pentiment come un un gioco di ruolo investigativo ambientato nell'Europa del sedicesimo secolo e incentrato su meccaniche di tipo sperimentale, nel quale i giocatori saranno chiamati a risolvere un caso di omicidio intrattenendo delle conversazioni con le persone ed interrogando i sospettati, il tutto senza un sistema di combattimento propriamente detto. Il team al lavoro sul progetto sarebbe composto da soli 12 sviluppatori.

Ebbene, nonostante il progetto non sia mai stato annunciato ufficialmente, sembra che qualcosa si stia muovendo. La scorsa notte Josh Sawyer in persona ha condiviso un annuncio di lavoro per un Animatore 2D abile con Unity e Spine. Dal momento che gli altri giochi noti di Obsidian non sono in due dimensioni e non girano neppure su Unity (bensì su Unreal Engine), è possibile che l'annuncio di lavoro sia indirizzato proprio a Pentiment. In tal caso, avremmo raccolto altri interessanti indizi, come appunto l'engine utilizzato e l'impostazione bidimensionale. Non vediamo l'ora di scoprire maggiori dettagli.