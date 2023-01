Obsidian lavorava a un gioco 'rivale di God of War' prima del matrimonio con Microsoft

L'ultima intervista concessa a NME da Feargus Urquhart ha dato modo al co-fondatore di Obsidian di svelare degli interessanti retroscena sui progetti in sviluppo presso il suo team prima dell'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft, avvenuto nel novembre del 2018, e del conseguente ingresso nella famiglia Xbox.

L'alto esponente di Obsidian Entertainment spiega che il suo team, specializzatosi nella realizzazione di più progetti in contemporanea, prima del matrimonio con Microsoft era impegnato nello sviluppo di un videogioco 'rivale di God of War' (non sappiamo se multipiattaforma o in esclusiva Xbox).

Il titolo in questione, rivela Urquhart, avrebbe tratto ispirazione proprio dall'esperienza action adventure dei primi God of War, ma sullo sfondo di una storia con forti rimandi al celebre romanzo di Jules Verne Viaggio al Centro della Terra.

Il co-fondatore di Obsidian spiega che questo 'rivale di God of War' non era l'unico videogioco in lavorazione presso il suo team: in quegli anni, la software house californiana stava sviluppando anche un platform adventure di Rick e Morty, un gioco di ruolo basato su The Walking Dead e, che ci crediate o meno, un'esperienza interattiva incentrata sul reality show Cops!