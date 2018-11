Obsidian è al lavoro su un nuovo progetto realizzato con l'Unreal Engine 4

In una recente intervista ai microfoni di The Inner Circle Games Network, Roby Atadero, Senior Programmer presso Obsidian Entertainment ha parlato dei progetti futuri della software house dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.

Fino a qualche tempo fa, Obsidian faceva affidamento sull'Onyx Engine, motore di proprietà. Nello sviluppo di Pillars od Eternity la software house optò per Unity, invece adesso a quanto pare è al lavoro su un progetto che sfrutta l'Unreal Engine 4, largamente utilizzato nella produzione di titoli tripla A ad alto budget. Purtroppo Atadero non ha condiviso ulteriori dettagli a riguardo, limitandosi a dichiarare che il cambio a favore di Unity e Unreal è dovuto alla loro maggiore potenza e versatilità. In attesa di saperne di più, non ci resta che fare ipotesi sul nuovo progetto di Obsidian Entertainment: che tipo di gioco sarà secondo voi? Seguirà le orme dei loro titoli più blasonati come Fallout New Vegas e South Park il Bastone della Verità o sarà qualcosa di completamente nuovo?

Ricordiamo ai lettori che negli ultimi mesi, Microsoft ha acquisito altri importanti studi di sviluppo, come Playground Games, Compulsion Games, Undead Lab Studios, The Initiative, InXile e Ninja Theory. Cosa vi aspettate dai nuovi first party della compagnia di Redmond?