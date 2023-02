Obsidian svela The Outer Worlds Spacer's Choice Edition per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Mentre proseguono i lavori su Avowed, The Outer Worlds 2 e chissà quali altri progetti misteriosi, i ragazzi di Obsidian Entertainment annunciano ufficialmente The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, la versione 'definitiva' del GDR sci-fi per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

La riedizione di The Outer Worlds per PC e console di ultima generazione offre a tutti gli appassionati di avventure ruolistiche l'opportunità di esplorare i pianeti alieni di Alcione per rivivere le avventure della commedia spaziale di Obsidian in una veste grafica migliorata, con l'intero pacchetto contenutistico delle espansioni e degli update post-lancio.

L'edizione Spacer's Choice offre anche delle prestazioni aggiornate e numerose ottimizzazioni, oltre a delle animazioni aggiuntive, delle ambientazioni ad alta risoluzione e degli effetti particellari più evoluti. Per quanto concerne il gameplay, il team Obsidian è intervenuto sul sistema di progressione delle abilità per estenderlo ulteriormente con l'aumento del level cap.

Il lancio di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è previsto per il 7 marzo di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S al prezzo consigliato di 59,99 euro. I giocatori che possiedono già una copia del gioco e i DLC associati, ovvero Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, possono eseguire l'upgrade a prezzo ridotto alla versione Spacer's Choice a 9,99 euro, a patto ovviamente di rimanere sulla medesima famiglia di console (o store digitali, nel caso della versione PC). Prima di lasciarvi al video d'annuncio dell'edizione Spacer's Choice, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Outer Worlds.